Extinction Rebellion bloque le terminal des jets privés à Brussels Airport

D’après l’organisation sectorielle European Business Aviation Association (EBAA), il y a eu en 2021 plus de 23.000 vols de jets privés depuis et vers la Belgique. La plupart de ces jets volent depuis et vers l’aéroport de Bruxelles, qui enregistrait plus de 8.000 mouvements de vol en 2021. En 2019, cela représentait 5% de tous les mouvements de vol, selon Brussels Airport.

L’aéroport régional de Deurne accueille aussi un nombre significatif de jets privés, qui effectuent au total 6.500 mouvements de vol par an. Vient ensuite l’aéroport de Courtrai-Wevelgem, avec plus de 3.000 mouvements de vol de jets privés par an.

Ces jets sont avant tout utilisés pour des vols de courte distance, pour lesquels ont pourrait souvent aussi voyager en train. Les chiffres de l’EBAA indiquent que près de 87% des vols en jets privés ne dépassent pas les frontières de l’Union européenne. La France, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les destinations les plus populaires pour ces petits avions privés. Dans le top 10 des liaisons les plus populaires en jets privés, on trouve Bruxelles-Paris et Anvers-Amsterdam. Au niveau européen, il semblerait que près d’un tiers des vols en jet privé ne dépassent pas les 500 km. Les liaisons Londres-Paris, Rome-Milan et Zurich-Genève sont particulièrement prisées, alors qu’il existe des liaisons directes en train entre ces destinations.