La candidate du Brabant flamand, Emilie Vansteenkiste, élue Miss Belgique 2023

La nouvelle Miss Belgique est une danseuse expérimentée. Elle a commencé par la danse classique lorsqu'elle était enfant, puis a suivi avec la dance jazz, moderne et latine. Sa grande passion est désormais la dance latine. Avec son petit ami, elle participe à des concours nationaux et internationaux et enseigne également elle-même la danse.

Dans "The greatest dancer", elle exécute une rumba avec son petit ami. Elle souhaite ainsi rendre hommage à sa mère et encourager toute personne ayant eu à faire face à un deuil.

Il y a environ un an, Emilie Vansteenkiste a perdu sa mère des suites d'un cancer. Lorsqu'elle a été élue Miss Belgique le week-end dernier, elle lui a dédié sa victoire. "C'était un rêve d'enfant pour moi de participer à Miss Belgique. C'est ma maman qui m'a inscrite au concours, quand elle était malade, mais elle est décédée il y a un an d'un cancer. C'est elle qui m'a formée à ce que je suis désormais et je ne peux que l'en remercier", a confié Emilie à la chaîne MNM.