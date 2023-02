Le Consortium 12-12 lance "Urgence Syrie-Turquie", Demir et Almaci lancent un appel

"Nous avons un besoin urgent d'aide, à court et à long terme. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à agir ensemble pour les victimes de cette catastrophe humanitaire. Pour les dons, le numéro de compte 12-12 (BE 19 0000 0000 1212) a été ouvert en faveur des victimes en Syrie et en Turquie", déclarait dimanche le coordinateur 12-12, Gilles Van Moortel.

À court terme, les membres du 12-12 mettent tout en œuvre pour sauver le plus de vies possible, aider les gens à survivre grâce à la distribution d'eau potable, de couvertures, de matériel d'abri, de nutrition, de vaccination et de soins de santé de base, de protection et de prise en charge des enfants séparés.