Nouvelle agression contre une accompagnateur de train à la gare de Mol dimanche

Dimanche soir, vers 17h00, un accompagnateur de train et un sous-chef de gare ont été physiquement agressés sur le quai de la gare de Mol (Anvers) par un voyageur. On ignore encore, la raison pour laquelle l'homme est devenu agressif. L'agression a suscité beaucoup d'indignation parmi le personnel, a déclaré Bart Crols, porte-parole de la SNCB. "Le train de Mol à Hasselt, dans lequel se trouvait l’accompagnateur agressé, a été annulé. À la suite de l'incident, d'autres collègues ont également cessé le travail et plusieurs autres trains ont été annulés." La police est également intervenue.

A la SNCB, on constate de plus en plus de cas d'agression. "C'est une tendance que nous remarquons très clairement. Pour nous, il est vraiment inacceptable que des personnes qui ne font que leur travail, qui sont responsables de la sécurité des passagers, soient frappées et injuriées. Chaque cas doit être poursuivi avec sévérité." En cas d'agression, le personnel de la SNCB peut faire appel à Securail, le service de sécurité propre à la société de transport. En outre, les employés de la SNCB apprennent également à mettre fin aux situations qui risque de s’envenimer.