Les conducteurs français rechignent à payer leurs amendes infligées dans la zone à basse émission d'Anvers

En 2022, plus de 52 000 amendes ont été infligées à Anvers à des conducteurs conduisant des voitures trop polluantes dans la zone à basse émission (LEZ). Plus de la moitié sont allés à des conducteurs français, bien que les chiffres de paiement montrent qu'ils paient beaucoup moins souvent que les Belges. Les Français déclarent en général ne pas être au courant de l’existence de cette zone à basse émission et négligent de s’enregistrer au préalable.

Les Belges et les Néerlandais pouvant accéder à la LEZ ne doivent pas s'enregistrer. Tous les autres conducteurs de véhicules, notamment avec une immatriculation française, doivent enregistrer leur immatriculation avant d'arriver à Anvers.

Les conducteurs français sont nombreux à bafouer les règles de la zone à basse émission d'Anvers. C'est ce qui ressort des chiffres que les partis d'opposition Groen et PVDA ont demandé au conseil communal d'Anvers. Sur les 52 461 amendes émises en 2022, 27 622 concernent des voitures immatriculées en France, 16 158 des Belges et 8 681 des Néerlandais. La zone à basse émission est une zone d'Anvers où les voitures les plus polluantes ne sont pas autorisées à entrer, à moins d'acheter une carte journalière. Des caméras enregistrent les contrevenants.