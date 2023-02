Turquie : l'équipe B-Fast est arrivée à Kirikhan et construit l’hôpital de campagne, le sort de 15 Belges inconnu

L'équipe logistique appartenant au dispositif interdépartemental d'aide en cas de catastrophe B-Fast (photo) qui avait décollé de l’aéroport militaire de Melsbroek samedi matin est bien arrivée en Turquie, a-t-elle confirmé dimanche. Ses membres participent à la construction d'un hôpital de campagne à la suite des violents séismes de lundi qui ont fait plus de 33.000 morts en Turquie et en Syrie. "La situation sécuritaire est sous contrôle pour notre équipe", a rassuré le coordinateur Bert Torfs. Entretemps, les Affaires étrangères ne sont toujours pas parvenues à entrer en contact avec quinze ressortissants - 14 en Turquie et un en Syrie - enregistrés auprès des postes diplomatiques belges d'Ankara ou de Beyrouth, indiquaient les Affaires étrangères dimanche soir.