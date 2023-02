A partir du 1er mars, l’examen d’intégration civique sera plus difficile à obtenir en Flandre

Le test d'intégration civique "orientation sociale" fait partie du nouveau programme flamand du parcours d'intégration civique, introduit l'année dernière pour les primo-arrivants. L'examen se compose de deux parties. L'une d'entre elles est constituée de 30 questions sur des sujets pratiques concernant l'éducation, la vie, le travail et les normes et les valeurs en Belgique. Pour réussir cet examen, le participant doit obtenir 16 réponses correctes.

En outre, il y a 11 questions sur les "normes et valeurs fondamentales". Par exemple : deux hommes ont-ils le droit de se marier entre eux ? Ou encore : une personne atteinte d'une maladie incurable a-t-elle le droit à l'euthanasie ? Ici, la limite pour réussir était de 6 réponses correctes. Les critères seront désormais plus stricts : les participants au test d'intégration civique "orientation sociale" devront obtenir 9 bonnes réponses, soit 82 %.

"Les gens doivent bien comprendre cela, car ils viennent souvent d'un milieu culturel très différent et il faut savoir dans quel type de société on se retrouve", a déclaré le ministre flamand de l'Intégration, Bart Somers, dans "De ochtend" (VRT). "Ces valeurs de base sont fondamentales pour garantir la cohésion de notre société et pour donner aux gens une réelle perspective d'avenir en Flandre. On peut donc placer la barre un peu plus haut."

Bart Somers souligne également que les questions restent "assez simples" et que les participants doivent d'abord suivre un cours de 60 heures avant de passer l'examen.