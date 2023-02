Dès ce mercredi, on ne servira plus d’alcool à la buvette du Parlement flamand

Le ministre Weyts était-il ivre ou pas ? En tous cas, il est apparu quelque peu confus au Parlement en décembre dernier lorsqu'il a dû répondre à des questions lors du débat sur le budget. Selon le ministre lui-même, la fatigue lui a joué des tours, mais selon certains députés, il était clair que Weyts avait quelques verres dans le nez.

Que l'histoire soit vraie ou non, elle a au moins conduit Groen, un parti qui est dans l’opposition, à déposer une proposition visant à interdire dorénavant l'alcool dans la buvette du Parlement flamand. Le Bureau élargi du Parlement l'avait déjà envisagé et a finalement tranché lundi après-midi. Les membres ont été unanimes : à partir de ce mercredi, aucune boisson alcoolisée n'y sera plus disponible. Les députés flamands qui aiment boire une bière fraîche ou un verre de vin entre deux questions parlementaires devront trouver d'autres endroits pour étancher leur soif.

Le chef de groupe Groen au parlement flamand, Björn Rzoska, a réagi avec satisfaction : "A l’extérieur, l'alcool n'est plus disponible gratuitement sur les lieux de travail et tout le monde trouve cela normal. Le Parlement flamand ne doit pas être une exception. Le fait que cette logique soit à présent étendue au Parlement est donc une bonne chose."