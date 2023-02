Evacuation du squat de la rue des Palais: les premiers bus ont quitté les lieux dans le chaos

Ces dernières semaines, Fedasil a déjà transféré vers d’autres centres des centaines de demandeurs d'asile présents dans le squat de la rue des Palais. Jusqu'à lundi, plus de 700 personnes, ce qui correspond à la majorité du public, ont pu être relogées. Ce mardi, toutes les personnes encore présentes dans le bâtiment et volontaires pour être relogées seront prises en charge via un dispositif d'accompagnement médical coordonné par les Services du Collège Réuni (SCR) de la COCOM. Environ 200 personnes attendaient ainsi les bus ce mardi dès l’aube.

"Nous allons transférer ces gens vers trois autres lieux d'accueil. Nous voulons évacuer l'endroit car cela devient dangereux et insalubre. La Région accompagnera ces personnes", a expliqué une porte-parole du cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. Ils seront enregistrés en un lieu neutre, seront nourris et soignés et recevront de nouveaux vêtements. Ils pourront ensuite se rendre dans un centre d'accueil prévu par la Région bruxelloise, en attendant un dossier éventuel auprès de Fedasil.

Mercredi, le bâtiment sera totalement vidé avec l'appui des forces de police et verrouillé. Les personnes qui s’y trouveraient encore seront donc expulsées. Le bâtiment situé au 48 de la rue des Palais à Schaerbeek est investi depuis trois mois par un nombre toujours plus important de personnes, en majorité des demandeurs d'asile. Les conditions d'occupation particulièrement précaires ont engendré une situation extrêmement difficile, avec des risques d’épidémie de diverses maladies.