La Flandre suspend sa collaboration avec le Vietnam pour les adoptions

Bruno Vanobbergen, administrateur-général de l’agence Opgroeien (autrefois Kind en Gezin), indique pour sa part qu’il y a eu divers problèmes dans la collaboration avec le Vietnam. "Des problèmes de respect de la Convention de La Haye" (le traité de référence pour les adoptions entre pays), "mais aussi le fait qu’il n’y ait pas de banque de données centrale et d’enregistrement, peu de transparence au sujet des transactions financières, notamment".

Les parents candidats à l’adoption d’un enfant vietnamien seront accompagnés pour réorienter leur recherche vers un enfant provenant d’un autre pays. Les adoptions du Vietnam étaient de toute façon très limitées ces dernières années en Flandre. Depuis 2018, il ne s’agissait que de cinq adoptions.

Le nombre d’adoptions en Flandre d’enfants venant d’un pays étranger est d’ailleurs peu élevé depuis des années. Alors qu’en 2016 et 2017, il y avait encore autour de 60 adoptions, en 2021 et 2022 il n’y en a plus eu que 28. Le contrôle des 15 autres pays avec lesquels la Flandre collabore pour des adoptions est toujours en cours. Les résultats devraient être disponibles avant l’été.