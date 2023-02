Peter Renkens, le chanteur du groupe de newbeat Confetti's, (The sound of C) est décédé

Peter Randkens travaillait comme serveur à la discothèque Confetti's à Brasschaat. Le morceau et le clip de "The Sound of C" étaient à l'origine destinés à un coup promotionnel pour la discothèque, mais ils ont immédiatement rendu la formation musicale Confetti's immensément populaire avec le genre baptisé new beat, ce mouvement musical a donc été créé en Belgique.

"Le titre "The sound of C" a été réalisé en quelques heures dans la chambre de Serge (Ramaekers)", a expliqué le producteur Dominic Sas à "Belpop". "On est parti d'une basse, on a cherché quelques accords et une mélodie. On a jeté tout ça ensemble. Et dans la discothèque, tout le monde est immédiatement devenu fou de ce morceau."

"Peter l'a interprété d'une manière tellement phénoménale qu'il a complètement vécu le nouveau rythme. Cela se voit sur l'écran. En Belgique, le disque a été vendu à 165 000 exemplaires en un rien de temps."