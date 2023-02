Photo unique : les trois tours de Gand drapées dans le brouillard au soleil levant

Un Gantois est parvenu à filmer et prendre des photos uniques des tours de la cathédrale, du beffroi et de l’église Saint-Nicolas de Gand alignées dans un épais brouillard au lever du soleil. Il s’est servi d’un drone pour les clichés et la vidéo. "J’ai attendu tellement longtemps avant d’avoir les circonstances idéales pour pouvoir prendre ces images-là", expliquait Stijn.