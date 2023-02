Première : le Centre d'étude nucléaire de Mol va recycler des résidus radioactifs

L'objectif est de récupérer l'uranium afin de pouvoir réutiliser ce matériau de grande qualité, précise le Cen. Les résidus radioactifs recyclés peuvent ainsi servir de combustible pour les réacteurs de recherche ou de 'cibles' pour la production de nouveaux radio-isotopes. Recumo assure de la sorte la sécurité d'approvisionnement en radio-isotopes médicaux dans le monde.

En mars 2022, les instances compétentes ont officiellement donné leur feu vert pour la construction. L'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) a délivré l'autorisation de création et d'exploitation, alors que la Région flamande a octroyé le permis d'environnement. L'installation devrait être terminée pour 2025.

Peu après, le Cen la mettra en service et commencera à purifier les résidus. Recumo traitera les résidus actuels et futurs générés par la production jusqu'en 2038. "L'installation utilise une technologie de pointe dans le domaine de la radiochimie. (...) Dans les années 1980, elle était déjà réalisée en laboratoire. Aujourd'hui, l'Ire et le Cen l'ont mise au point, optimisée et peaufinée de manière à pouvoir l'appliquer à une échelle semi-industrielle."