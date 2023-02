Sommet énergétique belgo-germanique : pourquoi le port de Zeebrugge est-il si important pour l’Allemagne ?

Vous trouverez ci-dessous une carte des gazoducs belges basée sur les données qui nous ont été transmises par l'opérateur Fluxys. Cette carte simplifiée ne comprend que les pipelines les plus importants, pour le transit. Au total, notre pays compte quelque 4.000 kilomètres de canalisations de Fluxys. Le réseau est encore en cours d'extension, par exemple entre Desteldonk et vers Opwijk. Cela devrait permettre à Fluxys d'exporter encore plus de gaz naturel vers l'Allemagne.

Les flèches aux frontières indiquent la direction dans laquelle le gaz s'écoule. Outre l'Allemagne, il existe également un transit vers la France, l'Espagne et l'Italie, entre autres. Nous faisons également transiter du gaz en provenance des Pays-Bas. Et à Zeebrugge, en plus du GNL liquide, du gaz norvégien et britannique arrive par gazoducs.