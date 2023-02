Une réforme "historique" pour le football amateur flamand : "Les clubs étaient eux-mêmes demandeurs"

Une politique financière durable, tel est l'objectif du nouveau règlement. La réforme se divise en deux parties : les règles financières d'une part et la gestion financière d'autre part. L’Union belge veut ainsi interdire le paiement au noir, qui était monnaie courante dans les ligues inférieures.

Sur le plan financier, les joueurs pourront empocher un maximum de 4 500 € par an en primes de résultats, soit 100 € par point gagné, sans que le club ne doive payer l'ONSS sur celles-ci. Cela crée de la clarté là où, jusqu'à présent, il y avait souvent de l'incertitude quant au plafond de rémunération et les règles de l'ONSS dépendaient parfois d'un inspecteur à un autre.

Sur le plan administratif, un certain nombre de mesures ont été mises en place afin de lutter contre l'argent au noir. Les clubs recevront des contrats types pour les joueurs, ils devront effectuer un exercice budgétaire annuel et l'enregistrer en ligne, signer une déclaration sur l'honneur et payer les joueurs/entraîneurs numériquement avec le numéro de compte du club. Par ailleurs, les tiers ne seront plus autorisés à garantir les paiements des joueurs amateurs.

Des séances d'information seront organisées à l'approche de la nouvelle saison à ce sujet.