Des étudiants en géographie de la KU Leuven aident les secouristes en Turquie et Syrie avec des cartes d’avant le séisme

Le cercle étudiant Merkator de l’Université de Louvain (Brabant flamand) veut réaliser autant de cartes que possible des bâtiments et des routes en Turquie et Syrie qui ont été détruits par le double tremblement de terre de lundi 6 février. Ces cartes peuvent en effet aider les secouristes à se rendre compte de l’état original de la zone sinistrée.

"Nous utilisons des images satellites de la plateforme OpenStreetMap. Elles permettent à tout un chacun de numériser des routes, des bâtiments ou des forêts. Nous utilisons des images aussi récentes que possible, datant des instants qui ont précédé le séisme", expliquait à Radio 2 l’étudiant Jeroen De Ryck. "Les organisations d’aide utilisent ces cartes pour coordonner des groupes de secouristes. Ils peuvent ainsi savoir combien de maisons il y avait dans un certain quartier et combien il en reste encore".

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet ou y collaborer, consultez la page Facebook du cercle étudiant Merkator. Il a également réalisé une vidéo qui explique, étape par étape, comment concevoir des cartes pratiques sur base d’images satellite.