Pollution aux nitrates: la Commission cite la Belgique en justice, les agriculteurs protestent

La Commission européenne met en garde depuis des années contre la pollution de la nappe phréatique et des eaux de surface par les nitrates. Une concentration trop élevée de nitrates peut en effet mener à une prolifération d’algues, qui étouffent la vie dans les étangs et rivières et font mourir les poissons. Il est aussi très onéreux d’extraire les nitrates de l’eau potable.

Les nitrates proviennent avant tout de la fertilisation des sols avec du lisier. La Commission a donc établi une directive nitrates dans les années 1990 pour limiter ce type de pollution. Cette directive exige des pays membres qu’ils contrôlent suffisamment la qualité de l’eau de surface et de la nappe phréatique pour éviter une trop grande concentration de nitrates.

Le programme d'action en vigueur en Région wallonne ("Programme de Gestion durable de l'azote en agriculture", version 3) date de 2014 et ne remplit pas les critères établis par la directive concernée, expose la Commission européenne concernant le sud du pays. Bien que la qualité des eaux souterraines ait diminué pour environ 30% des points de surveillance, les autorités n'ont pas révisé ce programme d'action afin de le mettre en conformité avec les exigences de la directive sur les nitrates, selon l'exécutif européen. L'affaire est en cours depuis 2014 mais, malgré certains progrès, les autorités n'ont pas pleinement répondu aux griefs, déplore la Commission.