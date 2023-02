Réaction de la VRT sur l'utilisation d'une langue intermédiaire : le néerlandais standard reste la norme

Il y a quinze jours, les élèves du collège Virga Jesse de Hasselt (Limbourg) ont eu la grande joie d'accueillir dans leur école l'animateur Tom Waes. C'était la récompense pour avoir remporté le concours organisé en marge de la série "Het Verhaal van Vlaanderen". Plus de 1.200 élèves de ce collège ont reconstitué une bataille entre Eburons et Romains. "Le fait de voir tant de jeunes faire cela spontanément et s'engager ainsi dans une reconstitution historique c'est très gratifiant pour moi. C'est ce que je voulais atteindre avec cette série" a déclaré l'animateur.

Invité par Kim Van Oncen et Peter Van de Veire dans l'émission "Goeiemorgen morgen !" sur Radio 2, Tom Waes a annoncé, en avant première, qu'il était actuellement en train d'écrire une nouvelle série de fiction. "Ce sera quelque chose de nouveau. Pas une suite d'"Undercover", car cette histoire-là est à présent complètement terminée". Tom Waes n'a pas voulu en dire beaucoup plus sur le projet. "Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'y jouerai le rôle principal. Peu importe les efforts que vous ferez pour tenter de me faire parler", a ajouté Tom Waes en riant.

Pour la petite histoire, Tom Waes a offert la veste qu'il porte dans la série "Het Verhaal van Vlaanderen" à Peter Van de Veire pour que ce dernier la mette aux enchères pour une bonne cause.