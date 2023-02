Un avocat pénaliste anversois interpellé dans le cadre de l’enquête Sky ECC

On ne sait pas exactement ce qui a motivé la perquisition et l'inculpation de cet avocat. Le parquet d'Anvers et le parquet fédéral, qui mènent les enquêtes, s'abstiennent de tout commentaire. Le parquet d'Anvers confirme seulement qu'une perquisition a eu lieu au domicile d'un avocat et que celui-ci a été emmené pour être interrogé.

Selon les informations de la VRT, l'avocat en question est un avocat pénaliste spécialisé dans les affaires de drogue. A Anvers, il défend de nombreux prévenus arrêtés dans le cadre d'enquêtes sur l'importation de cocaïne par le port d'Anvers.