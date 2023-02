Après l’évacuation du squat de la rue des Palais, 163 personnes logées à l’hôtel et plus de 150 ont dormi dans la rue

Le squat qui a hébergé jusqu’un millier de personnes, pour la plupart des demandeurs d’asile, dans des conditions sanitaires déplorables, a été entièrement évacué ces mardi et mercredi par les forces de l’ordre. Quelque 25 personnes ont encore été retrouvées dans le bâtiment mercredi, alors que tous les occupants avaient été sommés de partir. Vers 18h le squat était verrouillé. La Région bruxelloise, qui en est propriétaire, projette de le rénover et le transformer en un centre d'hébergement pour personnes vulnérables. Ce mercredi, 163 demandeurs d’asile évacués avec des bus ont été conduits dans un hôtel de Leeuw-Saint-Pierre en Brabant flamand (photo), où la Région bruxelloise a loué quelque 120 chambres pour 13 jours. Effectué sans grande concertation, ce relogement est fustigé par le bourgmestre de la commune et d’autres responsables politiques. Entretemps de150 à 200 personnes évacuées du squat ont, elles, été forcées de passer la nuit dans la rue, n’ayant pas obtenu de place provisoire d’accueil.