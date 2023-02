Attaques à l’explosif sur une habitation à Malines et une friterie à Hoboken

L’explosion et l’incendie qui ont endommagé une friterie à Hoboken (vidéo), vers 3h du matin, n’a heureusement pas fait de blessé non plus. La porte avant de la friterie a été détruite par l’incendie qui a fait suite à la mise à feu d’un bidon d’essence devant l’établissement.

Une enquête a également été ouverte. Elle devra déterminer s'il existe un lien avec le milieu de la drogue. Selon plusieurs médias, la friterie appartiendrait partiellement à un trafiquant de drogue connu des services de police, dont une friterie avait déjà été prise pour cible dans le district de Deurne en 2018.

Le Conseil de sécurité national se réunissait ce jeudi matin pour évaluer la méthode à adopter pour contrecarrer la criminalité dans le domaine du narcotrafic.