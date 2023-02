Plus de deux millions de Belges menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale

Un peu plus de 3% des Belges vivent dans un ménage dont le revenu total disponible est inférieur au seuil de pauvreté. "Ils sont considérés comme un groupe à risque de pauvreté monétaire", pointe Statbel. Par ailleurs, 11,5% de la population vit dans un ménage à faible intensité de travail et 5,8% des Belges souffrent de privation matérielle et sociale sévère, selon des statistiques de 2022.

Les personnes confrontées à au moins une de ces trois situations visées sont considérées comme à risque de pauvreté ou d'exclusion sociale (AROPE), selon l'indicateur européen de la pauvreté. Financièrement parlant, le seuil de pauvreté s'élève à 1.366 euros pour une personne seule et à 2.868 euros par mois pour un ménage de deux adultes et deux enfants. "Par rapport à 2021, le seuil de pauvreté de 2022 a augmenté de 73 euros par mois pour les personnes seules et de 153 euros pour un ménage de deux adultes et deux enfants", précise Statbel.