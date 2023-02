Sky ECC : 9 personnes sous mandat d'arrêt pour trafic de drogue et blanchiment d'argent

Neuf personnes ont été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruges dans le cadre d'une enquête pour trafic international de drogue et blanchiment d'argent, ont annoncé ce jeudi le parquet et la police judiciaire fédérale de Flandre occidentale. Près de 100.000 euros en espèces, des smartphones et deux armes ont été saisis dans le cadre de cette affaire.