Un commissaire national aux drogues coordonnera la lutte contre les mafias

A l’initiative du Premier ministre Alexander De Croo (photo, à g.), le Conseil national de sécurité (CNS) se réunissait ce jeudi matin à propos de la situation en Ukraine et son impact sur notre sécurité nationale d’une part, et sur la lutte contre la criminalité liée à la drogue d’autre part. La mise en œuvre de la Stratégie nationale de cybersécurité a également été abordée. Lors de la conférence de presse qui a suivi ce conseil, Alexander De Croo a annoncé sept nouvelles mesures, dont notamment la nomination d’un commissaire national aux drogues chargé de coordonner la lutte contre la mafia active dans ce domaine, mais aussi des amendes plus salées pour les consommateurs de cocaïne.