Crise politique sur le plan azote : les discussions renvoyées au gouvernement flamand

Avec cette rencontre avec les présidents de partis, la N-VA entendait mettre au clair les "vraies intentions" du CD&V, indiquait-on vendredi dans les rangs nationalistes. "Peut-être que la conclusion d'un accord (sur l'azote) ne s'inscrit pas dans la stratégie électorale du parti", grinçait-on auprès de la N-VA.

Du côté du CD&V, on se disait surpris par l'initiative du ministre-président flamand. La rencontre prévue à Anvers a rassemblé autour de Jan Jambon le président de la N-VA Bart De Wever, le président d'Open VLD Egbert Lachaert, et Sammy Mahdi pour le CD&V, en présence aussi des vice-ministres-présidents du gouvernement flamand.

Du côté du CD&V, on disait douter que la convocation des présidents de partis puisse débloquer la situation. "Nous voulons continuer à travailler sur le contenu de l'accord (azote). Nous ne voyons pas pourquoi les présidents de partis doivent y être impliqués. Si certains pensent que cela va permettre d'aboutir rapidement à un accord politique, ils se trompent. Ce dossier n'est pas encore mûr, et si l'on n'améliore pas complètement son contenu, on aura des problèmes d'ordre juridique".



Le CD&V ne voyait d'ailleurs pas le début des vacances de Carnaval comme une quelconque échéance à atteindre. "S'il y a un accord demain, c'est bien. Si c'est la semaine prochaine, c'est bien aussi".