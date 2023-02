Exposition à la Kazerne Dossin sur l'histoire de la persécution des gays et lesbiennes dans l'Europe nazie

Du 16 février au 10 décembre 2023, pour la première fois en Belgique, un musée retrace de manière chronologique et thématique l’histoire de la persécution des homosexuels et lesbiennes sous le Troisième Reich en s’appuyant sur une riche sélection de documents pour la plupart jamais présentés chez nous. Cette exposition conçue par le Mémorial de la Shoah de Paris et complétée par Kazerne Dossin, a été réalisée sous la direction scientifique de l’historienne Florence Tamagne.

Ce n'est qu'au cours des dernières décennies que d'importantes études historiques ont été publiées, permettant de mieux comprendre la persécution des gays et des lesbiennes pendant la Seconde Guerre mondiale.

"En Belgique surtout, c'est encore une histoire cachée", expliquait le directeur de la Kazerne Dossin Tomas Baum dans l’émission "Nieuwe Feiten" sur Radio 1. "J'avais vu l'exposition au Mémorial de la Shoah à Paris et j'ai été très impressionné. Pour beaucoup de gens, l'histoire de l’Holocauste est simple : il y a Hitler, la persécution du peuple juif et les chambres à gaz. Si les gens savent cela, c’est déjà quelque chose, mais cette histoire est beaucoup plus diversifiée, et est à plusieurs niveaux."