Ivan De Vadder : le fiasco de la rue des Palais "illustre l’échec de la structure complexe de notre Etat"

"On voit et entend maintenant que les politiques se renvoient constamment les responsabilités. Qui aurait dû faire quoi ? Bien entendu, la structure de notre état est complexe. Et en temps de crises, comme pendant l’épidémie de corona ou maintenant, on sent que cette complexité joue énormément en notre défaveur. Mais les politiques ne parviennent plus à collaborer d’une autre manière, alors que dans pareille situation la solution viendrait justement d’une meilleure collaboration. Mais les divers gouvernements n’y parviennent plus", constate le journaliste politique.

"Après tout, quelle est l’importance de ces quelques centaines de mètres entre les frontières de la Flandre et de Bruxelles par rapport à cet hôtel qui accueille les demandeurs d’asile ? Si l’on ne parvient plus à collaborer dans ce genre de situations, pour trouver des solutions, alors on a un problème. C’est la faillite de la structure de notre Etat".

"Et ce n’est pas un signal exemplaire pour nos citoyens. Collaborer avec d’autres citoyens pour parvenir à des solutions, c’est ce qu’on attend de chacun de nous dans la vie de tous les jours. C’est aussi ce que le citoyen attend des politiques", souligne Ivan De Vadder.