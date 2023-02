Le prix pour disposer d'une cabine de plage va augmenter jusqu’à 50% à Knokke-Heist

Les personnes qui disposent d'une cabine de plage à Knokke-Heist devront débourser un peu plus cette année. 15% de plus pour le placement d'une seule cabine et 50 % de plus pour une deuxième cabine. La dernière augmentation de prix remonte à 2016.

Pour une cabine, vous paierez 230 euros au lieu de 200 euros. "Cela est dû à l'augmentation générale des prix", a déclaré l'échevin du tourisme Anthony Wittesaele (CD&V). "Nous constatons également une augmentation des frais de personnel pour la préparation de la plage et le placement de ces cabines. C'est beaucoup de travail. Si les prix des travaux et des matériaux augmentent, nous ne pouvons pas faire autrement."

Ceux qui possèdent une deuxième cabine devront payer 450 euros, soit 150 euros de plus qu'auparavant.

"De cette manière, nous voulons aussi lutter contre la sous-location. Au total, nous avions environ 3 500 cabines sur la plage. Mais aujourd’hui, il y a plus de 7 500 personnes sur la liste d'attente. Nous voulons que le plus grand nombre possible de personnes aient la chance de disposer d’une telle cabine", explique Anthony Wittesaele.