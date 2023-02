Nicole de Moor veut mettre fin à l’allongement des procédures d’asile et renvoyer davantage de personnes

Près du Petit Château de Bruxelles, où les demandeurs d'asile doivent s'enregistrer, des dizaines de personnes ont à nouveau passé la nuit de jeudi à vendredi dehors dans le froid. La plupart d'entre elles sont des demandeurs d'asile qui ont effectivement le droit d'être accueillis mais qui ne reçoivent aucune place nulle part. Ils étaient plus nombreux que d'habitude, peut-être en raison de l'expulsion du squat de la rue des Palais en début de semaine.

"C'est une image désolante : des dizaines de tentes sont là, certaines improvisées avec des bâches en plastique et il n'y a pas de sanitaires". C'est ce que témoigne la journaliste de la VRT Marieke Van Cauwenberghe depuis le pont qui enjambe le canal près du Petit Château. "Ce sont les habitants du quartier qui ont amené tout ce matériel ici. Entre-temps, il a commencé à pleuvoir et il y a beaucoup de vent."

Au total, environ deux cents personnes auraient passé la nuit sur place. "La plupart venaient du squat de la rue des Palais à Schaerbeek", précise Michel Genet, directeur de Médecins du monde. "Nous constatons qu'ils portent un bracelet bleu et sont donc demandeurs d'asile, mais n'ont pas eu de place dans les bus qui est parti après l’évacuation du squat de la rue des Palais. On leur a promis une place d'accueil, mais ils ne l'ont pas obtenue. Ils sont originaires d'Afghanistan, de Somalie et du Burundi et, normalement, ils sont logés par Fedasil."