Anvers dans la liste des 10 meilleures destinations cyclables recommandées par CNN Travel

Pour ceux qui sont encore à la recherche d'une escapade dans leur propre pays durant les vacances de carnaval, ce conseil de CNN Travel est une opportunité : la chaîne d'information américaine classe Anvers parmi les dix meilleures villes du monde pour le vélo.

La blogueuse de voyage Jurga Rubinovaite explique ce qui fait l'attrait d'Anvers, selon elle : "Il s'agit d'une combinaison de sites historiques, d'architecture moderne, de musées de classe mondiale et de l'une des meilleures options de restauration et de shopping que vous pouvez trouver en Europe. De plus, la ville est assez plate pour le vélo et entourée de beaucoup de verdure."

Anvers occupe également la troisième place dans le Global Bicycle Cities Index, une initiative du cabinet d'assurance international Luko. Cet indice mesure l’accessibilité aux cyclistes dans 90 villes sur la base de critères tels que le nombre de vélos en libre-service, les accidents de vélo, des événements tels qu'un dimanche sans voiture et la qualité de l'infrastructure.

Cette troisième place a suscité un commentaire critique de la part de l'Union des cyclistes au cours de l'été. Renaat Van Hoof, de l'Union des cyclistes, est intervenu : "La ville atteint sa troisième place grâce à des événements tels que le dimanche sans voiture, mais si vous regardez les investissements d'Anvers dans les infrastructures cyclables, ils sont décevants. Le bon score est là malgré la politique plutôt que grâce à elle."