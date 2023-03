De grandes œuvres de "land art" surgissent dans le paysage du Westhoek

L’œuvre à Wijtschate est un avant-goût de ce que Westtoer, l’office du tourisme de Flandre occidentale, et l’agence Toerisme Vlaanderen projettent de faire. "D’ici peu, d’autres œuvres d’art apparaîtront encore dans la région du Westhoek : de Wervik à Nieuport et de Poperinge à Hooglede", précisait le député Jurgen Vanlerberge (Vooruit).

"Il s’agit d’une vingtaine d’œuvres, réalisées par six artistes différents. Elles ravivent des traces de guerre disparues, par le biais de matériaux naturels. Que ce soient des branches de saule et du bois, ou du métal. Ce seront des souvenirs uniques de lieux où des soldats tués au combat ont été enterrés il y a une bonne centaine d’années, où des blessés ont été soignés. Ou encore des endroits où passaient des rails de trams qui approvisionnaient les soldats".

"Ce ‘land art’ rend à nouveau visible l’histoire de ce paysage invisible", concluait Jurgen Vanlerberge. Le land art est une tendance de l'art contemporain qui utilise le cadre et les matériaux de la nature. Le plus souvent, les œuvres sont installées à l’air libre, exposées aux éléments et soumises à l'érosion naturelle. Certaines œuvres ont ainsi même disparu et il ne reste que leur souvenir photographique et des vidéos.