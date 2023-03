Des unités résidentielles remplies de matériel de secours ont quitté Genk pour la Turquie

La ville de Genk a également fait don de 3 000 euros à la Croix-Rouge. "Grâce au Consortium 12-12, nous avons ajouté 3 000 euros supplémentaires en plus pour la Turquie et la Syrie. Nous étudions également comment nous pouvons apporter un soutien supplémentaire en termes de logistique. Tout cela grâce aux efforts des habitants de Genk de toutes origines. Cet après-midi, il y avait beaucoup d’émotion parmi les bénévoles, les gens sympathisent avec les victimes du tremblement de terre et veulent aider autant que possible. Il y a une solidarité incroyable à Genk et à travers tout le Limbourg", a conclu le maire.