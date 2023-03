La commune de Zwijndrecht va-t-elle quitter la province d’Anvers pour rejoindre la Flandre orientale ?

Jusqu'en 1923, Zwijndrecht faisait partie de la province de Flandre orientale, mais la commune a ensuite été transférée à la province d'Anvers. Peter Hertog pense qu'il s'agit d'une erreur historique : "Zwijndrecht a ensuite été transférée à Anvers, soi-disant pour construire des tunnels. Cent ans plus tard, ils sont toujours occupés à construire les tunnels mais aucun ne se trouve sur le territoire de Zwijndrecht. Et la commune est séparée du reste de la province d'Anvers par l'Escaut, alors qu'elle est limitrophe de la province de Flandre orientale et qu'elle a toujours fait partie du Pays de Waes."