Une nouvelle série de la VRT nous plonge au cœur des unités spéciales de la police fédérale

La série se compose de sept épisodes qui peuvent être divisés en deux parties. Les deux premiers épisodes donnent un aperçu des semaines de test au cours desquelles les nouvelles recrues doivent passer des épreuves éprouvantes pour gagner leur place dans les unités. Qui va continuer et résistera à la pression extrêmement élevée ? Qui jettera l'éponge ? Des nombreuses nouvelles recrues, il n'en restera qu'une poignée. L'une des épreuves les plus redoutées durant ces semaines est le test de la piscine. Les recrues y perdent parfois connaissance, mais tout se passe sous une stricte surveillance médicale.

Les cinq autres épisodes retracent l'histoire de la DSU. Les opérations les plus médiatisées de ces 50 dernières années sont reconstituées à travers des témoignages et des images d'archives. Parmi elles, l’incroyable prise d’otages de Tilff, "la plus longue de l'histoire de Belgique. Elle s'est déroulée du 16 au 22 septembre 1989 et constitue le dernier fait d'armes du gangster français Philippe Delaire".

Il est aussi question d'une série d'enlèvements notoires dans les années 1980 ou 1990, ou d'une délicate opération d'infiltration dans le milieu de la drogue.