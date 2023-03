Carnaval d’Alost: danse des balais, lancer d’oignons et "Voil Jeanetten"

Le carnaval d’Alost a traversé les âges puisqu’il existe depuis plus de 600 ans. Il dure trois jours, juste avant le début du Carême. C’est donc une fête fantastique et populaire pour les "Ajoinen", comme on appelle les habitants d’Alost (en français traduisez littéralement par "les oignons"). Elle débute dimanche par un grand cortège de chars dont la décoration satirique évoque des épisodes de la vie politique et sociale récente d’Alost, de Flandre, voire même du monde entier. Les chars ont été fabriqués durant l’année par les groupes carnavalesques d’Oilsjt, Aalst en dialecte flamand.