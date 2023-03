Jamais la Flandre n’a compté autant d’emplois vacants dans les crèches qu’en 2022

De son côté, Hilde Crevits, souligne que de nombreuses places supplémentaires ont été créées ces dernières années et que des personnes ont commencé à travailler dans le secteur de la garde d'enfants. "Mais nous cherchons encore beaucoup de personnes qui veulent travailler dans l'accueil à la petite enfance. En période de pénurie de main-d'œuvre, trouver ces personnes est un défi. C'est pourquoi nous nous efforçons de rendre l'emploi et le secteur plus attrayants.

"Nous avons fortement augmenté les subventions de nombreuses initiatives de garde d'enfants depuis janvier et nous avons pour objectif d'augmenter les subventions d'au moins 3 000 places supplémentaires d'ici juin. Cela se traduit par de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour les travailleurs du secteur de la petite enfance, et cela a également un impact sur la charge de travail. Le fait de s'orienter vers la garde d'enfants doit également être encouragé comme un choix positif".

"Nous sommes conscients que beaucoup de mesures et de ressources seront encore nécessaires. C'est pourquoi nous travaillons également sur un plan d'avenir avec le secteur et divers experts. J'ai commandé des études de référence, en comparant avec d'autres pays européens et en examinant également les effets de la réduction du ratio dans nos structures d'accueil. Nous attendons les résultats pour ce printemps."