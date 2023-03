Le chirurgien Jeff Hoeyberghs, qui avait tenu des propos sexistes, en grande partie acquitté

L'intéressé, invité par l'association étudiante conservatrice flamande Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV), avait tenu des propos polémiques lors d'une conférence donnée à l'Université de Gand le 4 décembre 2019.

"Les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l'argent, mais elles ne veulent plus écarter les jambes", avait-il ainsi déclaré, ou encore : "On ne peut traiter une femme comme notre égale sans en devenir l'esclave". Il avait poursuivi en affirmant que les hommes avaient donné aux femmes "des machines à laver, des lave-vaisselle, des femmes de ménage, jusqu'à ce que les femmes elles-mêmes deviennent superflues". "Demander de l'aide à une bonne femme ? On appelle ça être une tapette", avait-il encore affirmé.

L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes avait reçu 1.489 signalements dans la foulée de la mise en ligne d'images de la conférence. De même, Unia, l'ancien Centre interfédéral pour l'égalité des chances, avait reçu 152 signalements pour discrimination sur la base de "critères raciaux, de caractéristiques physiques ou de l'état de santé".

La chambre du conseil avait décidé de renvoyer Jeff Hoeyberghs devant le tribunal correctionnel. Ce dernier a infligé au chirurgien plasticien 10 mois de prison, dont la moitié avec sursis, et une amende de 8.000 euros. Le médecin avait fait appel, sa défense estimant qu'il s'agissait là d'une condamnation "politique" car son client n'avait fait qu'émettre un jugement et qu'il n'était pas question d'une incitation à la haine ou à la violence.