Le jardin botanique de Meise vous invite à faire pousser des haricots, pour un projet de recherche européen

Le jardin botanique de Meise (Brabant flamand) lance un appel aux volontaires aux doigts verts qui possèdent un potager, un balcon ou une terrasse et sont prêts à participer au projet européen de science citoyenne INCREASE, dont il est partenaire. Ce projet invite les citoyens à cultiver un certain nombre de variétés de haricots dans les différentes conditions de sol et de climat de l'Europe. Après inscription, ils recevront 5 variétés à faire pousser, à observer et goûter, précise Filip Vandelook, directeur de la recherche au jardin botanique de Meise. Plus les participants seront nombreux, plus la recherche scientifique en profitera !