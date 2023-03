Plus de 47.000 primo-arrivants ont suivi les cours de néerlandais du parcours d'intégration en 2022

Le cours de néerlandais n'est obligatoire que pour les demandeurs d'asile, car il fait partie de leur parcours d'intégration. Les personnes originaires de pays de l'UE ou les Ukrainiens ayant le statut distinct de personnes déplacées temporaires ont le droit de suivre le cours d'intégration civique, mais il n'est pas obligatoire.

Au total, 72 000 primo-arrivants ont été recensés en Flandre l'année dernière. 30 000 d'entre eux étaient ukrainiens. Sur les 42 000 restants, un quart étaient des demandeurs d'asile reconnus. Au total, 47 000 primo-arrivants ont participé aux cours de néerlandais via l'Agence pour l'intégration et l'insertion. Les trois quarts d'entre eux l'ont fait volontairement, et parmi les Ukrainiens, 14 000 ont suivi un cours de langue.

Outre le cours de néerlandais, le parcours d'intégration civique comprend un cours d'orientation sociale, un parcours vers le marché du travail et un parcours de participation. Ce dernier comprend, par exemple, le "buddy project", dans le cadre duquel un parrain ou une marraine flamand(e) passe 40 heures à faire toutes sortes d'activités avec un nouvel arrivant.