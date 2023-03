Une œuvre de Rubens de retour en Belgique pour la 1ère fois depuis 200 ans

La collection d'œuvres d’art du couple américain Mark Fisch et Rachel Davidson était impressionnante. Il était un magnat de l'immobilier aujourd'hui à la retraite ; elle était juge. Ils font partie du conseil d'administration du Metropolitan Museum of Art à New York, où le "Portrait d'un homme en dieu Mars" a également été exposé pendant plusieurs années.

Malheureusement, Mark Fisch et Rachel Davidson qui ont eu trois filles ont divorcé après 30 ans de mariage. Le couple divorcé fait maintenant vendre aux enchères son immense collection d'art.

Celle-ci se compose principalement d'art baroque dont la valeur est estimée à 177 millions de dollars. Une première série de 10 œuvres de premier ordre a été mise aux enchères le mois dernier, également chez Sotheby's dont "La Tête de Saint-Jean Baptiste présentée à Salomé".

Baukje Coenen, de Sotheby's, a déclaré : "Ils ont construit leur collection ensemble, mais maintenant leurs chemins se séparent. Mais chaque inconvénient a son avantage. On ne peut pas couper en deux des pièces aussi coûteuses, et c'est pourquoi elles sont proposées aux enchères."

Le Portrait de l'homme en dieu Mars a lui-même établi un prix record pour un tableau de l'artiste (8.252.500 dollars) lorsqu'il a été vendu chez Sotheby's à New York en 2000, et il n'a pas été revu sur le marché depuis 2002. Depuis lors, le tableau a été exposé pendant plusieurs années au Metropolitan Museum of Art, à New York.

Documenté pour la première fois dans une vente à Amsterdam en 1827, le "Portrait d'un homme en dieu Mars" de Rubens a une provenance illustre. Arrivé en Angleterre en 1830, il est entré dans la collection de la famille Rothschild milieu des années 1850 et est resté dans la famille pendant quelque 70 ans.