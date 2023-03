Une majorité d'agents de la Stib dénonce le prosélytisme ambiant, rapporte le Centre d’action laïque

Enfin, un nombre important d'agents indiquent aussi être discriminés en raison de leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Le Centre d'action laïque appelle donc le monde politique à adopter "un cadre législatif clair garantissant fermement la neutralité des agents publics et leur protection contre toute forme de prosélytisme" et à "lutter plus que jamais contre toutes les formes de discriminations".

La Stib n'était pas disponible pour une réaction dans l'immédiat.