L’effigie de Carnaval est partie en fumée à Alost

Pendant les trois jours, quelque 1.500 policiers, bénévoles et membres des services de secours ont veillé à la sécurité sur le terrain. "Grâce aux mesures préventives que nous avions prises, la fête est restée très disciplinée", soulignait le bourgmestre.

Il y a eu peu d’incidents. Seul lundi, la police a poursuivi des jeunes Bruxellois. "Nous avons dû intervenir de façon musclée et remettre ces jeunes dans le train pour Bruxelles. Tout le monde est bienvenu au carnaval d’Alost, mais pas pour semer le trouble. Je pense que nous pouvons parler de l’édition la plus sécurisée depuis six ans. Cela me donne un sentiment de satisfaction en tant que bourgmestre. Et maintenant je vais me reposer pendant une journée", concluait Christoph D’Haese au micro de VRT NWS.