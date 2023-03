La Flandre va ouvrir cinq nouveaux centres pour les victimes de violence intrafamiliale

Cinq nouveaux centres où les victimes de violence intrafamiliale pourront se rendre seront ouverts cette année en Flandre. Des "Family Justice Center" ouvriront à Louvain, Hal, Gand, Courtrai et Ostende. "L'approche multidisciplinaire fonctionne et nous voulons mieux aider les victimes partout", a déclaré la ministre flamande de la Justice Zuhal Demir (N-VA). En Flandre, il y avait déjà quatre centres dans les provinces d'Anvers et du Limbourg ; l'offre sera donc encore élargie.