Les passeurs de migrants vers la Grande-Bretagne boudent la Belgique

En Flandre occidentale, au coeur de ce trafic, la diminution constatée est en ligne avec la tendance natione. En 2018, la police avait découvert près de 4.000 transmigrants dans le port de Zeebrugge. Un chiffre tombé à 404 en 2022. A Ostende, leur nombre est passé de 196 à 30 sur la même période.

Les contrôles plus poussés de conteneurs ainsi que leur screening dans les ports apportent aussi leurs résultats. "Nous voulons absolument éviter que notre pays devienne le paradis de la transmigration, et certainement pour les trafiquants qui sont derrière", insiste Van Quickenborne. "Il y a deux ans, nous avions mis sur pied la TransIT-team pour lire systématiquement les gsm (des passeurs) et identifier les réseaux qui sont derrière". Six cents téléphones ont ainsi été analysés l'année passée.

Limitée aux zones de police de communes maritimes, cette initiative va à présent être étendue à d'autres zones de police de la province de Flandre occidentale. Les informations seront aussi partagées avec l'Office des étrangers.

Le fait de monter clandestinement dans un camion est par ailleurs dorénavant repris au code pénal, ce qui a aussi eu un effet dissuasif sur les transmigrants. Le nombre d'intrusions dans les camions dans le port de Zeebruges a ainsi drastiquement diminué, passant de 2.500 cas en 2018 à 250 l'an dernier, selon des chiffres fournis par le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé.