"People help the people": une grande émission de radio au bénéfice des victimes des séismes en Syrie et Turquie

La campagne de collecte de fonds se cristallisera donc autour de l’émission "People help the people" du 6 mars, à laquelle participeront les chaines flamandes Radio 1, Radio2, Radio2 BeneBene, Klara, Studio Brussel, MNM, Qmusic, Joe, Willy, NRJ, Nostalgie et Nostalgie+. Seule de la musique demandée par les auditeurs sera jouée ce jour-là. Ces auditeurs pourront verser un don sur le compte du Consortium 12-12.

Le but des chaines de radio flamandes sera de rassembler autant d’argent que possible. En Belgique francophone, les médias RTBF et RTL organiseront une action semblable le 6 mars.

"Des millions de personnes sont sans-abri après les tremblements de terre, les enfants ont perdu leurs écoles et leur avenir. Les personnes malades n’ont plus accès aux soins et médicaments. Les caméras ne sont plus sur place, mais les gens ont toujours besoin d’aide. Ne rien faire n’est pas une option", soulignait la journaliste Fatma Taspinar (VRT NWS, photo) qui est aussi d’origine turque. Elle sera le visage de cette campagne.