Pourquoi ne pas introduire le permis à points en Belgique pour assurer la sécurité des usagers les plus vulnérables ?

"Bien sûr, la règlementation sur les SUV est une compétence européenne, mais il est temps d'en parler. Ces voitures ne sont pas inoffensives. C’est un type de véhicule haut perché et de cette hauteur, on surplombe littéralement les gens, surtout les enfants. Le point de collision est également plus élevé. C'est pourquoi je trouve un peu fou qu'on appelle les usagers de la route vulnérables à mieux se protéger, alors que les véhicules deviennent systématiquement plus dangereux." Un piéton a 2 fois plus de risques d’être tué en cas de collision avec un SUV par rapport à une voiture standard.