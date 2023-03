Suspicions de fraude au permis de séjour: 800 cartes de travail mises en attente

Le consulat belge à Istanbul a informé les autorités fédérales et flamandes d'une possible fraude dans les demandes de permis combinés, de permis de travail et de permis de séjour. Plus de 800 cartes de travail ont depuis été mises en attente, dont environ 700 concernent la Flandre. Le ministre flamand de l'Emploi, Jo Brouns (CD&V), et la secrétaire d'État à l'asile et à la migration, Nicole de Moor (CD&V), font examiner tous les dossiers. Si de fausses déclarations sont constatées, tant le permis de travail que le permis de séjour seront retirés.