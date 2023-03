Un livre consacré aux moines trappistes de l’abbaye de Westvleteren durant la Première Guerre Mondiale

Les journaux intimes que Patrick a pu consulter décrivent chaque jour de la guerre. On peut y lire que la vie quotidienne continuait comme d'habitude pour les pères. "Ils ont continué à fabriquer du fromage et de la bière. Mais à cause des bombardements, ils perdaient souvent des vaches. Et lorsqu’ils n'avaient plus de lait, ils ne pouvaient pas non plus faire de fromage. Par contre, ils n'ont jamais cessé de brasser de la bière. D'ailleurs, selon les pères eux-mêmes, la bière n'a jamais été fabriquée et bue autant à l'époque", s'amuse Patrick.

Son livre devrait sortir le 6 mars prochain.