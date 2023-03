A quoi ont servi les 17,7 milliards d’euros de subsides versés par la Flandre ?

Le gouvernement flamand a distribué au total plus de 17 milliards d'euros de subsides l'année dernière. La plus grande part, soit environ 1 milliard, est allé à la ville d'Anvers. Ces montants n'ont pas seulement été accordés aux villes et aux communes, mais aussi à des organisations, des associations sans but lucratif ou des entreprises. C'est la première fois que la destination des subsides flamands est rendue publique pour une année entière, a déclaré le ministre flamand des Finances Matthias Diependaele (N-VA).