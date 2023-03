Dries Van Langenhove renvoyé devant le tribunal correctionnel pour négationnisme

En juin 2019, Dries Van Langenhove avait été officiellement inculpé, puis libéré sous conditions. L'une d'elles était de se rendre à la Caserne Dossin, à Malines, d'où ont été déportés des milliers de Juifs belges durant la Seconde Guerre mondiale.

En juillet dernier, la chambre du conseil de Gand avait renvoyé Van Langenhove et six autres suspects devant le tribunal correctionnel. Le fondateur de Schild & Vrienden devait y répondre de violations de la loi sur le racisme et de la législation sur les armes, pour possession de spray au poivre mais aussi pour des violations de la loi antiraciste, notamment pour incitation à la haine et diffusion d'idées racistes.

La chambre a décidé que cinq membres de Shild & Vrienden devaient également être jugés pour négationnisme. Cela revient à nier, minimiser ou excuser l'Holocauste. Van Langehoven n'avait pas été renvoyé pour cela car il n'avait pas lui-même publié les messages négationnistes. Certaines parties civiles ont fait appel de cette décision de la chambre du conseil et ont maintenant obtenu gain de cause auprès de la chambre des mises en accusation.

Le 4 février, Van Langenhove avait démissionné en tant que député à la Chambre des représentants. Il y siégeait en tant qu'indépendant mais faisait partie du groupe Vlaams Belang, de plus il s'exprimait souvent au nom de ce parti.